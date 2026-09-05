«Билет в один конец» за свой счёт: почему депортация мигрантов должна оплачиваться не из нашего кармана

Аргументы недели Цифры, которые недавно озвучил министр внутренних дел Владимир Колокольцев, звучат как приговор всей системе миграционного контроля.
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Во!!! Пусть ещё и диаспоры оплачивают отъезд недоспециалистов. А иначе зачем они существуют?
А почему не приходит в голову простейшее решение? Одновременно с принятием решения о депортации назначается судом определённое количество часов принудительных работ. Проживание в колониях-поселениях, работа под конвоем. И всё! Пока не заработает необходимую сумму с учётом затрат на его содержание. Если сам досрочно заплатит, то флаг ему в руки и с песнями на родину. Возможен вариант и с принудительным взиманием денег за каждого депортируемого с его диаспоры. А иначе нахрена эти диаспоры нужны? Заставить их внести этот пункт в свои учредительные документы. Пусть отвечают за своих граждан рублём.