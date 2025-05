RESIDENT EVIL – TRIPLE PACK (XBOX ONE, X|S) КЛЮЧ** ✅ КЛЮЧ ОТ XBOX ИГРЫ RES...

RESIDENT EVIL – TRIPLE PACK (XBOX ONE, X|S) КЛЮЧ✅ КЛЮЧ ОТ XBOX ИГРЫ RESIDENT EVIL TRIPLE PACK ОТОБРАЖАЕТСЯ В ОКНЕ БРАУЗЕРА И ПРИХОДЯТ НА ВАШ E-MAIL АВТОМАТИЧЕСКИ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ!!!Название: Resident Evil – Triple Pack (Resident Evil 4, Resident Evil 5 и Resident Evil 6)Активация: Microsoft StoreТип продукта: Код активацииРЕГИОН АКТИВАЦИИ – EUROPE REGION/UNITED STATES (USA)Игровые платформы: XBOX One, XBOX Series X|S (по обратной совместимости)Три известнейших знаковых игры в жанре survival horror, Resident Evil 4, Resident Evil 5 и Resident Evil 6, выходят на Xbox One в одном экономичном комплекте, куда включены все загружаемые режимы, костюмы и дополнения — это все, о чем только может мечтать истинный поклонник серии Resident Evil.