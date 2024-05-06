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Единая лига ВТБ представила репортаж о «Финале четырех» Молодежной лиги

Единая лига ВТБ представила репортаж о «Финале четырех» Молодежной лиги

Победителем чемпионата стал «Зенит-М», который в решающем матче обыграл сверстников из «ЦСКА-Юниор» со счетом 77:74.

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