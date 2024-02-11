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Эфиопия отказалась от импорта автомобилей с ДВС

Эфиопия первой в мире запретила ввоз в страну неэлектрических автомобилей. Решение принято из-за того, что в прошлом году Эфиопия потратила 6 млрд долларов на импорт ископаемого топлива, более половины объёма составлял бензин для автомобилей.

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