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Аргументы недели

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На Кубани более 6,6 тыс. будущих мам получают единое пособие

На Кубани более 6,6 тыс. будущих мам получают единое пособие

В Краснодарском крае в 2026 году свыше 6,6 тысячи будущих мам получают единое пособие. Данная мера поддержки помогает семьям на важном этапе подготовки к рождению ребёнка.

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