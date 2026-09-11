В Курской области пять пострадавших от обстрелов ВСУ

За сутки в Курской области сбито 227 украинских беспилотников, 66 раз обстреливали приграничье, 35 атак беспилотников направлено на гражданские объекты.
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