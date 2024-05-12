Оператор БПЛА Барсик: ВСУ под Часовым Яром избегают прямого боя

Действующий под позывным «Барсик» боец расчёта БПЛА Вооружённых сил Российской Федерации обратил внимание на то, что боевики войск Украины стараются не вступать в сражения и бегут к возведённым ранее укреплениям.
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