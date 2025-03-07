Анна Цивилева лично поздравила женщин-военнослужащих с 8 Марта

МОСКВА, 7 марта, ФедералПресс. В преддверии Международного женского дня статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева поздравила женщин-военнослужащих и медицинских работников первого филиала ГВКГ имени Н.
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