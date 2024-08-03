ВС России поразили пункт дислокации иностранных наёмников

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили пункт дислокации иностранных наёмников. «Поражены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склады горючего Вооружённых сил Украины, пункт временной дислокации подразделений иностранных наёмников», — говорится в сводке ведомства.
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