Апты Алаудинов назвал, где у противника наблюдаются успехи

Апты Алаудинов. Иллюстрация: скриншот видео / https: / / t.me / AptiAlaudinovAKHMAT Противник однозначно уже проявляет слабость — его бойцы все чаще идут в плен, не так упорно защищает свои опорные пункты.
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