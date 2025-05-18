Пенья покинет «Барсу» летом, вероятно. Вратарь продолжит карьеру вне Испании (Маттео Моретто)

Об этом сообщил журналист Relevo Маттео Моретто. Предполагается, что голкипер продолжит карьеру за границей, за пределами испанской Ла Лиги.
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