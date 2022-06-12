Живая Кубань

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Сегодня в стране празднуют День России

Сегодня в стране празднуют День России

Сегодня в стране празднуют День РоссииВ этот день тридцать два года назад первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и её законов.

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