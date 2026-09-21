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Цены на российский уголь взлетели до максимума с 2023 года

Цены на российский уголь взлетели до максимума с 2023 года Стоимость энергетического угля в порту Восточный превысила $106 за тонну.

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