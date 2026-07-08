Британия угодила в экономическую могилу, которую рыла для России – английский эксперт

Положение дел в британской экономике продолжает ухудшаться без переспективы улучшения в будущем. Об этом в эфире британского телеканала Sky news рассказал редактор отдела экономики Эд Конвей, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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