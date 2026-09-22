"Без условий": новый или старый трюк Зеленого? Хроника событий на утро 22 сентября

Владимтр Зеленский перед встречей с Дональдом Трампом в Нью-Йорке публично выдвинул Москве условие по отказу от ударов по энергетике.
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