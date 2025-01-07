Сальдо: Херсонская область с Крымом находится в едином экономическом пространстве По словам губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, сухопутный коридор с Республикой Крым идёт только через этот регион.
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