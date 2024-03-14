По народному календарю, 14 марта отмечается Евдокиев день,или Свистунья. Оно связано с сильными ветрами, которые дули в этот день.
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По народному календарю, 14 марта отмечается Евдокиев день,или Свистунья. Оно связано с сильными ветрами, которые дули в этот день.