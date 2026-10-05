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Женщину с газовой гангреной кишечника спасли в больнице в Талдоме

Женщину с газовой гангреной кишечника спасли в больнице в Талдоме

В Талдомскую больницу поступила женщина в критическом состоянии с ущемленной грыжей. Как сообщили в медицинском учреждении, промедление в обращении за помощью привело к развитию газовой гангрены кишечника.

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