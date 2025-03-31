Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по сообщению о нарушении жилищных прав граждан в Москве

В эфире программы федерального телеканала вышел сюжет, в котором сообщалось, что собственник одной из квартир жилого дома в столице изменил перепланировку, вследствие чего происходит обрушение части фасада многоквартирного дома.
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