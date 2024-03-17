Хориняк вышел сухим из воды

На Виктора подала в суд кинокомпания «Мотор фильм студия», потребовав взыскать с артиста 8. Виктор Хориняк РИА Новости На Виктора подала в суд кинокомпания «Мотор фильм студия», потребовав взыскать с артиста 8 миллионов рублей за то, что тот без объяснения причин отказался от съемок в картине «Любви не бывает?».
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