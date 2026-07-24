Меланома: почему возникает и как защитить себя

Лето, загар и «здоровый» оттенок кожи для многих остаются символами отдыха и хорошего самочувствия. Любители позагорать часто недооценивают, что ультрафиолетовое излучение может не только ускорять старение кожи, но и повышать риск развития меланомы — одного из самых опасных видов рака.
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