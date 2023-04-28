ФСБ вскрыла "компанию" сотрудников УВД Центрального административного округа Москвы, которые занимались "пробивом" персональных данных спецконтингента – прокуроров, судей и представителей прочих силовых ведомств в интересах украинских спецслужб.
Популярные статьи
- в Турции был арестован и доставлен в тюрьму за кражу в магазине антикварных карманных часов великий архимандрит Константинопольского патриархата...
- Судя по всему, Пугачёву "попросили" из Израиля. Поэтому начались активные разговоры о возвращении...
- Первые кандидаты на пожизненное за госизмену: сотрудники МВД продавали СБУ данные российских прокуроров и судей
Свежие комментарии