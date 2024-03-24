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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Радионова: «Малинин выше всех своих соперников на голову. Кажется, особого удивления от его победы ни у кого не было, так как он являлся главным фаворитом»

Сегодня 19-летний американец выиграл чемпионат мира в Монреале. Он исполнил шесть четверных прыжков в произвольной, включая четверной аксель, и побил рекорд Нэтана Чена по баллам за программу (227,79).

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