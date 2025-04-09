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Парламент Приднестровья на 30 дней продлил режим ЧП в экономике

Парламент Приднестровья на 30 дней продлил режим ЧП в экономике

Депутаты парламента непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в среду, 9 апреля, единогласно утвердили указ главы ПМР Вадима Красносельского о продлении на ее территории чрезвычайного экономического положения.

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