Диетолог Хасанова назвала допустимой суточной нормой икры 20-30 граммов

Врач-диетолог центра здоровья Verba Mayr Линда Хасанова сообщила, что конкретной суточной нормы употребления икры нет, но из-за большого содержания калорий в продукте рекомендуется съедать не больше 20-30 граммов в день.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии