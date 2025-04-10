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Мишустин сокращает сроки регистрации цен ЖНВЛП до 40 дней

Мишустин сокращает сроки регистрации цен ЖНВЛП до 40 дней

Михаил Мишустин подписал постановление, ускоряющее регистрацию цен на лекарства ЖНВЛП с 60 до 40 дней.

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