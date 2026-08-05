Омбудсмен Лантратова заявил о росте обращений граждан в 2025 году

В 2025 году аппарат уполномоченного по правам человека в России получил около 415 тысяч обращений. Омбудсмен Яна Лантратова отметила, что количество писем граждан продолжает расти, что демонстрирует доверие к институту.
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