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Царьград

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Омбудсмен Лантратова заявил о росте обращений граждан в 2025 году

Омбудсмен Лантратова заявил о росте обращений граждан в 2025 году

В 2025 году аппарат уполномоченного по правам человека в России получил около 415 тысяч обращений. Омбудсмен Яна Лантратова отметила, что количество писем граждан продолжает расти, что демонстрирует доверие к институту.

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