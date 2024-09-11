Используемые для обучения пилотов ВСУ авиабазы вызвали недовольство жителей США

Планы по расширению американских авиационных баз, где украинские пилоты проходят обучение пилотированию истребителей F-16, вызвали недовольство ряда природоохранных и правозащитных некоммерческих организаций (НКО), а также местных жителей.
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