Моя семья. Счас...
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  • Natali Климова
    Что значит нагуляться? Получить секс, разных мужчин, пьянки? Какой такой "свет"  в ночных клубах? Бывает женщина имее...Уговорили Олесю р...
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Уговорили Олесю родить троих. Теперь недовольны

Уговорили Олесю родить троих. Теперь недовольны

14 лет назад Олеся приехала из соседней страны. Жилья у нее, разумеется, не было, связей тоже. Но однажды появилась любовь.

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Комментарии
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М
ММ
Человек должен нагуляться. Одни это делают до брака и детей, другие после того, как дети выросли..
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18 час.
Элеонора Коган
Олеся сама виновата, гулёна несчастная. Раньше надо было гулять. Детей забросила, мужа тоже.Она и разрушила семью. Детей жалко. Муж-то что, найдёт себе другую.Для мужчины это не проблема, одиноких женщин хоть пруд пруди. А вот что будет с детьми? Подростки, самый опасный возраст, непредсказуемый, могут и в дурную компанию попасть. И снова горе-мамаша будет виновата, так что спрос только с неё.
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17 час.
Natali Климова
Что значит нагуляться? Получить секс, разных мужчин, пьянки? Какой такой &quot;свет&quot;  в ночных клубах? Бывает женщина имеет любовника - тогда и разводиться не надо. А тут непонятно - что именно она получила и что искала? Наверное приключений на задницу, скучно стало дома, однообразно .
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15 час.

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