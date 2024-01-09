Уговорили Олесю родить троих. Теперь недовольны

М ММ Человек должен нагуляться. Одни это делают до брака и детей, другие после того, как дети выросли..

Элеонора Коган Олеся сама виновата, гулёна несчастная. Раньше надо было гулять. Детей забросила, мужа тоже.Она и разрушила семью. Детей жалко. Муж-то что, найдёт себе другую.Для мужчины это не проблема, одиноких женщин хоть пруд пруди. А вот что будет с детьми? Подростки, самый опасный возраст, непредсказуемый, могут и в дурную компанию попасть. И снова горе-мамаша будет виновата, так что спрос только с неё.