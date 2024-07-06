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Величайший правитель всех времён и народов опустил заштатного репортёришку

Величайший правитель всех времён и народов опустил заштатного репортёришку

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Юрий Золотарев
Наше предложение: &quot;Возьмите своё бла-бла-бла и в придачу - наш О-ОГРОМНЫЙ с прибором!&quot;.
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16 час.
ЛТ
Лена Тишина
Гаффтор, кто как обязывается, тот сам так называется. Противница США на Украине, но и гаффтор не лучше зелёного.
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5 час.
Юрий Александров
НЕТ! Фашистской &quot;соседке&quot;!  Зелень в природе выгорает -ждём!
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5 час.

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