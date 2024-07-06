Такер Карлсон внял стенаниям Киева и предложил Зеленскому высказаться перед зрителями США, да и всего Запада, даже время было назначено, но внезапно третий помощник младшего дворника сообщил, что дорогой Такер идёт не .
Величайший правитель всех времён и народов опустил заштатного репортёришку
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Золотарев
Наше предложение: "Возьмите своё бла-бла-бла и в придачу - наш О-ОГРОМНЫЙ с прибором!".
Ответить
16 час.
ЛТ
Лена Тишина
Гаффтор, кто как обязывается, тот сам так называется. Противница США на Украине, но и гаффтор не лучше зелёного.
Ответить
5 час.
Юрий Александров
НЕТ! Фашистской "соседке"! Зелень в природе выгорает -ждём!
Ответить
5 час.
Свежие комментарии