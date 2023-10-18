Власти Краснодара инициировали снос дома, в котором живет отец с детьми

В полном отчаянии военный пенсионер и музыкант Андрей Буглак обратился в Краснодарский филиал "РГ". "Вместе с детьми мы можем лишиться единственного жилья: решение по этому поводу уже принято, помогите добиться справедливости", - взмолился мужчина.
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