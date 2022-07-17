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Одесса стоит на пороге "грандиозного шухера"

Одесса стоит на пороге "грандиозного шухера"

Одесса – знаковый имперский город, такой же как Севастополь. При сохранении всего национального, культурного, языкового разнообразия, над этим городом больше никогда не должен быть поднят флаг несостоявшегося националистического государства.

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