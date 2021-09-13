Stopnews Online

1 421 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Eвтушенко
    Неужто не сдохнет эта сволочь? А очень жаль.Спасают за границ...
  • Владимир Eвтушенко
    Неужто не сдохнет эта сволочь? А очень жаль.Спасают за границ...
  • ВЛАДИСЛАВ
    Да знаем мы этого русофоба Звягинцева. нечего о нём жалеть.Спасают за границ...

Чехия отомстила России за включение в список “недружественных стран”

Чехия отомстила России за включение в список “недружественных стран”

Чехия отомстила России за включение в список “недружественных стран” KikaВ Праге хотят передать Киеву россиянина, которому грозит верная смерть в Незалежной В аэропорту Праги задержали россиянина – власти Чехии сделали это по указанию Украины.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх