Чехия отомстила России за включение в список “недружественных стран” KikaВ Праге хотят передать Киеву россиянина, которому грозит верная смерть в Незалежной В аэропорту Праги задержали россиянина – власти Чехии сделали это по указанию Украины.
Чехия отомстила России за включение в список “недружественных стран” KikaВ Праге хотят передать Киеву россиянина, которому грозит верная смерть в Незалежной В аэропорту Праги задержали россиянина – власти Чехии сделали это по указанию Украины.
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