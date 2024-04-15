США сбили 80 БПЛА и 6 ракет в ходе иранской атаки на Израиль

Американские войска при поддержке эсминцев Европейского командования США в субботу и воскресенье уничтожили более 80 ударных беспилотников и не менее шести баллистических ракет, запущенных на Израиль из Ирана и Йемена.
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