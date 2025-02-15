Глава Тахтамукайского района Аскер Савв вручили государственные награды семьям погибших военнослужащих

Глава Тахтамукайского района Аскер Савв вместе с военным комиссаром Тахтамукайского района Рамазаном Гонежуком вручили государственные награды семьям погибших военнослужащих в зоне специальной военной операции Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга, орденами Мужества (посмертно) награждены: Радченко Анатолий Николаевич из пос.