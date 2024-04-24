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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Среда, 2️⃣4️⃣ апреля, 2024 год

Среда, 2️⃣4️⃣ апреля, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 👦🏼 Международный день солидарности молодежи 🔬 Всемирный день защиты лабораторных животных 💧День рождения газированной воды 🦷День российского стоматолога 🗓 Памятные даты 🗓 📔 1671 год - Степан Разин выдан царским воеводам и вскоре казнен 📔 1682 год - в Пустозерске сожжён глава старообрядчества Аввакум Петров 📔 1800 год - по распоряжению президента США Джона Адамса в Вашингтоне основана Библиотека Конгресса - ныне крупнейшая библиотека мира 📔 1833 год - в США выдан патент на газированную воду.

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