ПАО «Яковлев» подало иск против «Финам» на 5,2 млрд рублей

ПАО «Яковлев» предъявило иск в Арбитражный суд Москвы к «Финам» и RED на 5,2 млрд рублей. Иск касается проектов, финансируемых «Финамом», включая разработку двигателя RED A03 для Як-18Т.
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