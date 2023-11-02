МВД: во Владивостоке возбудили дело после конфликта между таксистом и школьницей

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении таксиста, у которого поздно ночью произошёл конфликт с 16-летней школьницей, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Приморскому краю.
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