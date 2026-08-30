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МОСИНФОРМ

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Детский сад с арочным входом построят в Очаково-Матвеевском

Детский сад с арочным входом построят в Очаково-Матвеевском

В районе Очаково-Матвеевское появится новый детский сад, в котором смогу заниматься 350 детей. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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