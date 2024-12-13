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RS: у Зеленского начнутся с трудности при получении новых кредитов

RS: у Зеленского начнутся с трудности при получении новых кредитов

Глава киевского режима Владимир Зеленский столкнется со сложностями при получении новых кредитов. По данным издания Responsible Statecraft, ему придется снова выпрашивать деньги, когда выделенные 50 миллиардов будут потрачены на военные действия.

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