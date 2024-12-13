Глава киевского режима Владимир Зеленский столкнется со сложностями при получении новых кредитов. По данным издания Responsible Statecraft, ему придется снова выпрашивать деньги, когда выделенные 50 миллиардов будут потрачены на военные действия.
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