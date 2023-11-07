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«Есть люди, которые никогда вас не примут, что бы вы ни делали…»

«Есть люди, которые никогда вас не примут, что бы вы ни делали…»

Горькая правда – как полезное лекарство, чем быстрее ты его примешь, тем быстрее начнет меняться твоя жизнь в лучшую сторону… Есть люди, которые никогда вас не примут, что бы вы ни делали.

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Комментарии
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Н
Наталья
Есть такие люди и в среде сотрудников, но что для них характерно, они все худые от злобы своей.
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1 д.
Alexandra Selezneva
А мне кажется,что наоборот - чем толще тетка,тем злее))))))
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1 д.
Светлана Петрова
Так и живут, кто то гнет свою линию, кто то пиинимает, или расходятся, хорошо, если вовремя, иначе отражается на здоровье
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1 д.

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