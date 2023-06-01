Полицейские и общественники посетили Социальный приют для детей в Калининградской области

Сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей сотрудник ПДН УМВД России по Калининградской области подполковник полиции Екатерина Митрофанова совместно с коллегами из кинологической службы, а также заместителем председателя Общественного совета при УМВД Олегом Огородовым и директором общественной организации Валерием Нестеровым посетили Социальный приют для детей и подростков № 1 Полицейские поздравили ребят с праздником и продемонстрировали работу служебных собак Зу и Таоки.