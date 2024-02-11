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Reuters: Милей встретится с Папой Римский, которого называл человеком дьявола

Reuters: Милей встретится с Папой Римский, которого называл человеком дьявола

Президент Аргентины Хавьер Милей в воскресенье встретится с Папой Римским Франциском, несмотря на то, что аргентинский лидер ранее называл главу католической церкви "имбецилом", "сукиным сыном, проповедующим коммунизм" и "человеком дьявола на земле".

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