Reuters: Милей встретится с Папой Римский, которого называл человеком дьявола

Президент Аргентины Хавьер Милей в воскресенье встретится с Папой Римским Франциском, несмотря на то, что аргентинский лидер ранее называл главу католической церкви "имбецилом", "сукиным сыном, проповедующим коммунизм" и "человеком дьявола на земле".