«Пострадал сравнительно небольшой участок, его восстановят в ближайшее время»: в международном аэропорту Новокузнецка, несмотря на возгорание, продолжаются строительные работы

«Все необходимые материалы для восстановления российские, уже ведутся переговоры с поставщиками. Подрядчик активно привлекает строительные и монтажные бригады из Кузбасса, ведется отделка стен, прокладка вентиляции.
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