Позитив для оптимистов

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  • ludmila Cernega
    Какой здравый смысл у наркомана.....хорошо, если он останется в квартале 95......😜😘Что будет дальше ...
  • Сергей
    Сразу понятно кто авторка, выдаёт идиотская логика про рыльце в пушку. Но если так же будут подозревать убийцу в у...Измена или фантаз...
  • Вера Федорова
    Тоже так думаю.Кто признает новы...

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