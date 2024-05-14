Если мерзнут ноги, что это значит?. . .

Сердечно-сосудистая система у мужчин и женщин устроена одинаково, но функционирует она по-разному. Это обусловлено не только первичными и вторичными половыми признаками, но и преобладанием разных гормонов: эстроген – женские, андроген – мужские.
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