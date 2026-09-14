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Живая Кубань

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Как Сочи пережил ночную атаку БПЛА? Что сейчас происходит в городе, спецслужбы провели обход пострадавших районов

Как Сочи пережил ночную атаку БПЛА? Что сейчас происходит в городе, спецслужбы провели обход пострадавших районов

Как Сочи пережил ночную атаку БПЛА? Что сейчас происходит в городе, спецслужбы провели обход пострадавших районовСочи минувшей ночью пережил атаку вражеских беспилотников.

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