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Царьград

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Дарья Дмитриева признана MVP второго тура Лиги чемпионов

Дарья Дмитриева признана MVP второго тура Лиги чемпионов

Русская гандболистка Дарья Дмитриева из "Бухареста" признана самым ценным игроком второго тура Лиги чемпионов.

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