Военный историк, писатель и экс-офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж заявил, что государствам Запада требуется разработать собственный мирный план по Украине, который может отличаться от плана президента страны Владимира Зеленского.
Военный историк, писатель и экс-офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж заявил, что государствам Запада требуется разработать собственный мирный план по Украине, который может отличаться от плана президента страны Владимира Зеленского.
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