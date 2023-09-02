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Guardian: Западу требуется свой мирный план по Украине

Guardian: Западу требуется свой мирный план по Украине

Военный историк, писатель и экс-офицер военной разведки Великобритании Фрэнк Ледвидж заявил, что государствам Запада требуется разработать собственный мирный план по Украине, который может отличаться от плана президента страны Владимира Зеленского.

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