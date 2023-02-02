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Стеф Карри красиво ушел от Джейдена Макдэниэлса и забросил из-за дуги

Стеф Карри красиво ушел от Джейдена Макдэниэлса и забросил из-за дуги

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри отметился фирменным попаданием во время выездного матча с «Тимбервулвс» (114:119 ОТ).

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